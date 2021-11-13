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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد خلعها الحجاب.. شاهد اطلالات هدى رمزي

صدى البلد

تصدرت الفنانة المعتزلة هدى رمزى تريند جوجل؛ بعد ظهورها أمس، فى عقد قران ابنة شقيقها، وجاء ظهورها؛ ليثير حالة من الجدل الواسع، كونه أحدث ظهورها لها بعد خلعها الحجاب. 

 

وجاء ظهور هدى رمزى فى عقد القران ابن شقيقها، بعد ساعات قليلة من الاحتفال بعيد ميلادها الـ 63.


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور الفنانة المعتزلة هدى رمزى .

 

وبدأت هدى رمزى عملها في الفن، وهي في السابعة عشرة من عمرها؛ حينما اشتركت في فيلم "الرداء الأبيض، من إخراج والدها، بعد الحاحها؛ حتى بدأت تثبت موهبتها، وامتدت المسيرة حتى شاركت فى 29 عملًا بين السينما والتليفزيون.

 

من أشهر أعمال هدى رمزي الفنية: «حنفي الأبهة، جري الوحوش، بئر الحرمان، عصر الذئاب، مع سبق الإصرار، امرأتان،الرداء الابيض"، ومسلسلات «أحلام الفتى الطائر، السمان والخريف، بنت الأيام، الزوجة آخر من تعلم، الحب وأشياء أخرى، علي الزيبق».


 

زيجات هدى رمزي 

تزوجت الفنانة المعتزلة هدى رمزي خمسة مرات ، تزوجت في بداية حياتها من ممثل اسمه "خالد" ولم يستمر زواجهما كثيرا، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال طه غانم ورزقا بابنهما محمد، ولكن انفصلا بسبب كثرة المشاكل.

 

وتزوجت هدى رمزي، من محامي، يدعي: سمير عيسى، لفترة قصيرة، بعدها تزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي،الذي انفصل عنها 3 مرات في عام واحد، وانتهت علاقتهما بالطلاق، ثم تزوجت للمرة الخامسة من شريف عبد المنعم لاعب النادي الأهلي وانفصل عنها.

 

وتعتبر زيجة هدى رمزي من رجل الأعمال والطيار مصطفي البليدي، هي أشهر زيجاتها، فبعدما طلاقها الأخير منه 3 مرات تعرف علي ميرفت أمين وتزوج منها، وكانت قصة شهيرة في الوسط الفني، حيث تزوجا وكان عرسهما خياليا، فقد أحضر المأكولات الخاصة بالعرس بطائرته الخاصة من فرنسا.

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