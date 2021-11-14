1.5 مليون دولار حتى نهاية الموسم.. ساحر الأهلي مطلوب في الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن اقتراب محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي من جالطة سراي.

وذكرت صحيفة “ أصلان أريناسي” أن جالطة سراي ترغب في ضم أفشة في الميركاتو الشتوي علي سيبل الإعارة حتي نهاية الموسم بعد المستوي الذي ظهر به في الأهلي في الموسم الماضي والحالي .

وشددت الصحيفة، علي أن جالطة سراي عرض علي النادي الأهلي 1.5مليون دولار لضم أفشة علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم ، مع وضع بند يتضمن الشراء نهائيًا مع نهاية الموسم.

وتلقي النادي الأهلي عرض رسمي من نادي بشكتاش لضم أفشة لكن إدارة القلعة الحمراء رفضت رحيل اللاعب .

هنأ محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي، زميله الجوكر أحمد فتحي نجم الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده الـ37".



ونشر أفشة صورة له برفقة أحمد فتحي، عبر حسابه علي "انستجرام" وعلق قائلا: "كل سنة وانت طيب يا اخويا وحبيب قلبي".



ويحتفل أحمد فتحي نجم بيراميدز ومنتخب مصر اليوم الأربعاء 10 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ37، فهو من مواليد في مدينة بنها في العاشر من نوفمبر عام 1984.



وودع أحمد فتحي جدران القلعة الحمراء نهاية عام 2020 في خوض تجربة جديدة مع بيراميدز بعد مشوار حافل من البطولات حقق خلالها 19 بطولة بـ قيمص المارد الأحمر.