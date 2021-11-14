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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود المجتمع المدنى فى دعم الأسر المضارة من السيول

المجتمع المدنى بأسوان
المجتمع المدنى بأسوان يقدم المساعدات لمضارى السيول

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة من مؤسسات المجتمع المدنى والتي سارعت لتقديم يد العون والمساعدة للأسر المضارة من تداعيات موجة الطقس السيء والسيول التى إجتاحت بعض المناطق بمدينة أسوان ومدن المحافظة الأخرى مساء الجمعة الماضية، وهو الذى توازى مع الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لإحتواء تداعيات السيول داخل القرى والمناطق السكنية والشوارع.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن ذلك يعكس مدى التلاحم بين قوى المجتمع الأسوانى لدعم ورعاية الأسر البسيطة والأكثر إحتياجاً فى المناطق البعيدة والنائية بما يساهم فى تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

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محافظ أسوان يتابع ثمار نتائج 83 قافلة طبية مجانية خلال 10 أشهر

وفى هذا الإطار قامت مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة أحمد حمدى بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بتوزيع البطاطين والحصائر على حوالى 60 أسرة بمنطقة الشلال، ليعقب ذلك توزيع كميات أخرى على الأسر المضارة بعزبة الحدود بمنطقة كيما، وبالتوازى مع ذلك جارى التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات المختلفة للأسر المتضررة وترميم المنازل للتخفيف عن كاهل البسطاء على الوجه الأكمل.

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ثمار نتائج جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية خلال 10 أشهر في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضى وشملت تنظيم 83 قافلة طبية بمختلف القرى والمدن، وهو الذى يتطلب في الوقت نفسه تكثيف تنظيم القوافل الصحية المتنقلة بمختلف القرى والنجوع.

وأكد محافظ أسوان على أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية حيث أن توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً فى المناطق النائية شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة.

فيما أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه القوافل الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبي المجانى على١٢١ ألف و ٤٢٥ مواطن ومواطنة، بجانب تقديم التحاليل والفحوصات المعملية لـ 26 ألف و 95 مواطن ومواطنة ، بالإضافة إلى تنظيم الندوات التوعوية وخدمات التثقيف الصحى والتي إستهدفت 23 ألف و 299 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى إستمرار تنظيم القوافل الصحية برعاية محافظ أسوان ، وبإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، ولاسيما الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة  .

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