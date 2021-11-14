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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيدات سلة الأهلي يكتسح الزمالك 86-33 ويتأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى عقبة فريق الزمالك في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأقيمت المباراة على صالة د.حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت أداءً جيدًا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 86-33.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب أمام الزمالك، بنتيجة 96-68، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الزمالك بنتيجة 62-23، وفي لقاء الإياب تفوق «ناشئات الأهلي» بنتيجة 73-26.

وأعرب علي هاشم، المدير الفني لسيدات سلة الأهلي، عن سعادته بالفوز على فريق الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب والتأهل إلى نصف نهائي البطولة الذي جاء عن جدارة واستحقاق.

وأضاف المدير الفني لـ«سيدات سلة الأهلي» أن الفريق خاض المباراة بجدية شديدة رغم التأهل إلى نصف النهائي من مباراة المرتبط التي أقيمت ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لحسم البطولة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وغابت عن المباراة ثريا محمد، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، بعد تعرضها للإصابة بقطع بالرباط الصليبي يبعدها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي» في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط الفائز من فريقي التأمين وسموحة.

 

الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي الزمالك حسن مصطفي سيدات سلة الاهلي علي هاشم

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سيدات سلة الأهلي يكتسح الزمالك 86-33 ويتأهل إلى نصف نهائي دوري المرتبط

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