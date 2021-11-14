بعد مأساة أسوان.. كيف تحمي نفسك من لدغات العقارب؟

شهدت محافظة أسوان مساء يوم الجمعة موجة تساقط كميات من الثلوج و انحدار المياه من أعلى الجبال والمرتفعات الي الأسفل بقوة كبيرة ، الأمر الذي ينتج عنه تدمير "بيوت الثعابين والعقارب " وإنجرافها الي المنازل مما أدي إلي إصابة العديد من الأشخاص بـ لدغات العقارب.

ما هي أعراض لدغة العقرب؟



معظم لسعات العقارب ليست ضارة وتسبب الألم فقط حول المنطقة المصابة، لكن لسعات العقارب الأكثر خطورة يمكن أن تكون مهددة للحياة، يجب أن ترى الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض أكثر شدة بما في ذلك:

خدر في جميع أنحاء الجسم

مشكلة في التنفس

صعوبة في البلع

لسان سميك وسيلان مفرط

كلام غير واضح

الأرق

النوبات

رؤية ضبابية

حركات العين المتجولة

أرتعاش العضلات

المضاعفات المحتملة لدغة العقرب؟



اعتمادًا على نوع العقرب ، يمكن أن يسبب السم الألم أو يؤثر على الجهاز العصبي ويسبب مشاكل صحية خطيرة أخرى، يمكن أن تشمل هذه المشكلات مشاكل في القلب والتنفس والعضلات، من المهم الحصول على مساعدة طبية إذا كنت تعاني من أعراض حادة بعد لدغة العقرب.

عادة ما تكون لسعات العقرب أكثر خطورة على الأطفال من البالغين، يمكن أن يكون للسم تأثير أقوى في جسم الطفل الأصغر.

كيف يمكن منع لسعات العقرب؟



تكون العقارب أكثر نشاطًا في الليل ، ولكن يمكن أن يُصاب الأشخاص باللدغ في أي وقت.

يمكنك تقليل مخاطر من التعرض لـ لدغات العقارب بارتداء الأكمام الطويلة والسراويل والقفازات عندما تكون بالخارج في المناطق التي تعيش فيها العقارب، في هذه المناطق من الجيد أيضًا التخلص من حذائك وملابسك قبل ارتدائها.



المصدر: clevelandclinic