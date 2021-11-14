لماذا تهاجم العقارب السامة أهالي أسوان في هذا التوقيت.. وهل ستمتد إلى القاهرة والدلتا ؟

مشاهد مرعبة، وصور غير مألوفة ملأت مواقع التواصل الاجتماعي وبوابات الأخبار منذ الأمس، لعقارب سامة هاجمت أهل الصعية من ناحية محافظة أسوان بعد موجة من الأمطار والسيول على المدينة.

سبب ظهور العقارب

شهدت محافظة أسوان أول أمس، تساقط كميات من الثلوج لمدة تجاوزت 20 دقيقة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغيرات الطقس التي تضرب أسوان والأقصر وجنوب البحر الأحمر، بجانب رفع حالة الطوارئ بتلك المحافظات.

وفوجئت مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسوان، في أول عواقب موجة الطقس السيء باستقبال حالة وفاة واحدة، وأكثر من 100 حالة إصابة بلدغات العقارب، وجرى تحويل 98 حالة منهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة تزايدت حالات الإصابة بعد ذلك، لتصل إلى 503 حالة ما بين لدغات سامة وغير سامة.

الدكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة، بالمعهد القومي للبحوث، فسر - في تصريحات تلفزيونية - ظهور تلك العقارب جراء تواجد بعض المنازل في مدينة أسوان قرب المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية حيث تتحرك مع تغيرات البيئة وسقوط الأمطار وتنجرف مع الأمطار وصادف ذلك وجودها قرب المواطنين".

هل تمتد العقارب للقاهرة والمحافظات ؟

ويضيف أستاذ الحيوانات الضارة،أن ظهور العقارب نحالة طارئة لان بيئتها صحراوية بامتياز ولا تقترب من الإنسان في العادي إلا إذا اقترب منها ومن بيئتها قائلاً إنها موجودة في بيئات صحراوية ومع هطول الأمطار انجرفت للمناطق السكنية".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما إذا كانت كل المحافظات الواقعة بالقرب من ظهير صحراوي قد تتعرض لموجة هجوم من العقارب مع سقوط الأمطار أجاب قائلاً: مش بالضرورة مش كل البيئات الصحراوية بها نفس الكم من العقارب لا تسبب مشكلات كبيرة".

خطة مواجهة العقارب

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن وزارة الصحة لديها مخزون استراتيجي كافي من الأمصال المضادة للدغ العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة للتعامل مع تقلبات الطقس.

وأضاف عبد الغفار أن مخزون الأمصال المضادة للدغ العقرب في محافظة أسوان فقط يبلغ 3350 جرعة، موضحا أن خطة وزارة الصحة لمواجهة موجة التقلبات الجوية شملت الدفع بـ 2119 سيارة إسعاف، و48 سيارة دفع رباعي مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة في المحافظات المتوقع حدوث السيول بها.

أفضل طريقة للتعامل مع العقارب

كشف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم إعطاء مصل العقارب لكل من تعرض للدغ، وحالتهم جميعا مستقرة، وغادروا المستشفى، مؤكدا أن المحافظة متوفر بها كم كبير من لقاحات العقارب.

ونصح وكيل وزارة الصحة بأسوان، أي مواطن يتعرض للدغة عقرب أن يتوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو وحدة الصحية للحصول على اللقاح، وفي خلال ساعات سيكون بصحة جيدة، مردفا:"أول إجراء يعمله من يتعرض للدغة عقرب يروح المستشفى".