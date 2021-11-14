أشرف بن شرقي أول ملفات شركة الكرة بالأهلي في يناير القادم.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة أن شركة الكرة بالأهلي برئاسة ياسين منصور أكدت أنه لا مانع من التوقيع مع أشرف بنشرقي لاعب نادي الزمالك في يناير المقبل ، مضيفا :لن نتفاوض قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة للتوقيع لأي نادي".



وقال شبانة في في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على قناة etc، أنه سيتم تحويل ملف التعاقد مع بنشرقي إلي شركة الكرة بالأهلي بعد استلام العمل رسميا في يناير وتدور المناقشات بين الشركة ولجنة التخطيط بالأهلي".



وواصل شبانة: "رأي بيتسو موسيماني كان الحاسم والفاصل في هذا الأمر خاصة أنه أشاد باللاعب المغربي"

فاز منتخب المغرب على نظيره السوداني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

افتتح ريان ماي التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 63.

وأكد عمران لوزا انتصار “ أسود الأطلسي” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 93، ليحقق المنتخب المغربي نقاط المباراة الثلاث.

وشارك أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك مع المنتخب المغربي في مباراة اليوم كبديل لمنير الحدادي منذ الدقيقة 82.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب المغرب للنقطة 15 في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة، وكان قد ضمن التأهل سلفًا للمرحلة المقبلة، بينما تجمد رصيد السودان عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.