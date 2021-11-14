صربيا تخطف بطاقة التأهل لمونديال قطر وترسل البرتغال إلى الملحق

خسر المنتخب البرتغالي، أمام ضيفه الصربي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة، والمقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر 2022، بهدفين مقابل هدف.

وصعد منتخب صربيا لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام المقبل.

وسجل ريناتو سانشيز، الهدف الأول للمنتخب البرتغالي في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

وسجل دوسان تاديتش هدف التعادل لمنتخب صربيا في الدقيقة 33.

وسجل المنتخب الصربي هدف التقدم في الدقيقة 90، من ركلة ركنية، أرسلت عرضية من الجانب الأيمن للملعب، ناحية اللاعب المنطلق على القائم البعيد، وهو أليكساندر ميتروفيتش الذي سدد الكرة برأسه في الزاوية الضيقة للحارس لتسكن الشباك.



ورفع المنتخب الصربي رصيده للنقطة 20 على صدارة المجموعة، ليتأهل رسميًا لمونديال قطر، فيما توقف رصيد البرتغال عند 17 نقطة في المركز الثاني، وينتقل لخوض منافسات الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.