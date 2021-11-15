بتكلفة ضخمة .. خالد صديق يكشف تفاصيل مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات..فيديو

قال خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارة ، إن صندوق التنمية الحضارية أي صندوق العشوائيات سابقا هو وليد لما حدث من تنمية في مصر من خلال القضاء علي العشوائيات ، مؤكدا أن الطموح العمراني المصري ليس له الأن سقف ولا حدود .

واضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه "الأولي المصرية " ، إن الدولة قامت بالقضاء علي العشوائيات وقامت بعمل تطوير للقاهرة الجديدة مع الحفاظ وأعادتها إلي رونقها الحضاري لإظهار معالمها التاريخية ، مؤكدا انه ليكون هناك احد في مصر لن يناله التطوير .

وأوضح خالد صديق ، إن الأن لدينا مهام تتجاوز 700 مليار جنيه ، مؤكدا ان تطوير عواصم المدن و المحافظات يصل عددهم إلي 500 الف وحدة بتكلفة 350 مليار جنيه .