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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد أبو القاسم يكشف تفاصيل أكبر جدارية بالصعيد استعدادا لافتتاح طريق الكباش.. فيديو

الجدارية
الجدارية

قال محمد أبو القاسم المشرف علي تركيب اللافتات والجداريات ، أن الأقصر لا تنام الأن استعدادا لافتتاح طريق الكباش ، مؤكدا أن شوارع الأقصر بها حيوية ونشاط علي مدار الـ24 .

واضاف محمد أبو القاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إنه سيتم تركيب اكبر جدارية بالصعيد استعدادا لافتتاح طريق الكباش وهي مشروع من الهوية المصرية وسيتم عملها بالمشاركة مع الجامعة الألمانية ومحافظة الأقصر والقوات المسلحة .

واوضح محمد أبو القاسم  ، أن الجدارية طولها 630 متر مربع ، مؤكدا أن فكرة الجدارية كانت لطلبة الجامعة الألمانية وهذه الجدارية استلهمت الطلاب لعملها ، لافتا إلي أن الجدارية يعمل عليها منظومة متكاملة .

محافظة الاقصر الأقصر القوات المسلحة طريق الكباش الجامعة الألمانية الطلاب القوات الهوية المصرية المشاركة

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