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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة صدقي : المنتخب يحتاج طارق حامد في الفترة المقبلة .. والسولية أفضل لاعب وسط في مصر

طارق حامد
طارق حامد

أكد حمادة صدقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب مصر يحتاج لوجود طارق حامد نجم وسط الزمالك في الفترة المقبلة.


وقال حمادة صدقي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية  ETC  : "لا يمكن أن أتحدث حول تأثير غياب طارق حامد أو أحمد سيد زيزو في مباراة مصر وأنجولا لأنهم لاعبين كبار".


وأضاف: "المنتخب يحتاج لوجود طارق حامد في الفترة المقبلة، وكان وسط الملعب المنتخب أمام أنجولا تائه بعض الشيء، إلا أن أشرك كيروش الثلاثي محمد النني وحمدي فتحي وعمرو السولية حتى تماسك الفريق".


وتابع: "عمرو السولية يقدم أداء مميز في الفترة الأخيرة مع الأهلي ومنتخب مصر ويقوم بدور كبير في وسط الملعب، وأعتقد أن السولية هو أفضل لاعب وسط في مصر الآن".


وأتم: "كان هناك بعض المساحات في دفاع منتخب مصر أمام أنجولا والشكل لم يكن جيدا ".

السولية طارق حامد الزمالك الأهلى منتخب مصر مصر

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