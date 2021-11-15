ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بالعديد من دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا تسجيل 3805 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 498 ألفًا و 448 حالة إصابة على مستوى البلاد، وبلغت حصيلة الوفيات 5566 حالة.



وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 765 إصابة جديدة، و28 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 240 ألفا و340 حالة، وإجمالي وفيات إلى 3762 حالة.



وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 212 ألفا و96 حالة والوفيات إلى 1673 حالة.



وفي الجبل الأسود، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 152 ألفا و87 إصابة والوفيات إلى 2207.



وفي ألبانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 193 ألفا و75 إصابة والوفيات إلى 2990.



وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 285 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 209 آلاف و277 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 7328 حالة.



أما في مولدوفا، سجلت السلطات الصحية 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 352 ألفا و822 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و495 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة في جواتيمالا تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 610 آلاف و4 إصابات والوفيات إلى 15 ألفا و714 وفاة.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3130 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و844 ألفا و791 حالة، وسجلت 217 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 291 ألفا و89 حالة.



وذكرت السلطات الصحية في تشيلي أنها سجلت 2753 إصابة جديدة و24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و726 ألفا و481 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 37 ألفا و975 حالة.



وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 816 ألفا و966 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و477 حالة، عقب تسجيل 6 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.



وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 513 ألفا و262 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و929 حالة وفاة.



وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و939 إصابة، وسجلت حالتي وفاة إضافيتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3666 حالة وفاة.

