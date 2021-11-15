"لازم نفتح عقولنا ومينفعش نتراجع لورا".. لميس الحديدي تعلق على أزمة المسرحية المثيرة للجدل |فيديو

علقت الاعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار بعدما أعلنت الفنانة ، إلهام شاهين استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح مرة أخرى، من خلال مسرحية "المومس الفاضلة" ومهاجمة النائب أيمن محسب، المسرحية معتبراً أن طريقة التناول والمعالجة للمسرحية غير مناسبة للشعب المصري، قائلة : " الفن له رقابة وحيدة هي الرقابة على النصوص ولايجب أن يتعدد الرقاباء".

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة: "إحنا فاهمين أن كلمة " المومس " تعكس معنى خارج عن الاخلاق لكن التناقض في معنى رواية جان بول سارتر هو كيف لهذه العاهرة أن تتمتع بأخلاف فضلى برفضها للعنصرية ، وكانت قضية في هذا التوقيت"

وأتمت الإعلامية : "بنتكلم عن عمل فني ولازم نفتح عقولنا .. القيود اللي بتتعمل على عقولنا دي ستؤدي لتدمير الاعمال الفنية .. وده عمل فني قدم في فرنسا في 1947 وفي الستنيات.. هل نحن نتراجع أم نتقدم؟.