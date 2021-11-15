أخبار التكنولوجيا| 7 تطبيقات تخترق بيانات هواتف أندرويد.. وكيفية وضع قفل على حسابك بـ واتسآب

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



كشف عدد من خبراء الأمن الإلكتروني في شركة Kaspersky كاسبرسكاى 7 تطبيقات مدمرة على متجر جوجل Google Play تحتوى على برنامج الجوكر الضار الذى يسرق البيانات البنكية للمستخدمين.



أعلنت شركة هواوي الصينية الموعد الرسمي لجهاز التابلت Matebook E ، في حدث كبير بالصين يوم 17 نوفمبر المقبل وستعلن الشركة عن ساعة Watch GT Runner الذكية جنبا إلى جنب مع التابلت ، مع الإعلان عن لوحة مفاتيح قابلة للفصل.



حقق طالب هندسة الروبوتات السويسرى أمنية الكثير من مستخدمي هواتف آيفون، حيث قام بتعديل في هاتف iPhone X ليشحن بفتحة من نوع USB-C بدلا من منفذ Lightning الخاص بشركة آبل، ثم عرضه في مزاد للبيع على موقع التسوق eBay .



مع كثرة الاختراقات التي يتعرض لها المستخدمين على تطبيق WhatsApp واتسآب الأكثر استخداما في العالم، أصبح من الضرورى تأمين التطبيق، حتى لا يتعرض المستخدمين لاختراق بياناتهم المهمة ورسائلهم وصورهم وتسريبها .



أطلقت شركة نوكيا منذ أيام قليلة، واحدا من أفضل هواتفها على الإطلاق وهو Nokia X100 حيث يتمتع الهاتف بميزات عديدة وكذلك ترقيات كبيرة تأتى لأول مرة بالإضافة إلى معالج يقدم أداء قويا وسريعا، مع سعر رخيص.