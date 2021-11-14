بأرخص سعر .. مواصفات جبارة في هاتف نوكيا Nokia X100

أطلقت شركة نوكيا منذ أيام قليلة، واحدا من أفضل هواتفها على الإطلاق وهو Nokia X100 حيث يتمتع الهاتف بميزات عديدة وكذلك ترقيات كبيرة تأتى لأول مرة بالإضافة إلى معالج يقدم أداء قويا وسريعا، مع سعر رخيص.

وبحسب موقع The Verge فإن هاتف نوكيا Nokia X100 يأتي بشاشة من نوع LCD قياس 6.67 بوصة، بدقة 1080 بكسل ، وجودة + HD ، مع مقاومة للمياه والغبار .

ويقدم هاتف نوكيا Nokia X100 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتى بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل لالتقاط صور، مع كاميرا ماكرو للتكبير بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لصور السيلفى بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف نوكيا Nokia X100 بمعالج من نوع Snapdragon 480 من شركة كوالكوم الأمريكية تدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجا بايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، مع بطاقة microSD للتوسع حتى 1 تيرابايت مع نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوى هاتف نوكيا Nokia X100 على بطارية بسعة 4470 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، مع مقبس سماعة مقاس 3.5 ملم، مع تقنية اتصال NFC .

ويبدأ سعر هاتف نوكيا Nokia X100 بمبلغ 252 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 3 آلاف و 960 جنيه مصرى ، وسيبدأ بيع الهاتف في الأسواق من يوم 19 نوفمبر المقبل.

