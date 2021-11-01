نوكيا تبدأ الإطلاق العالمي لجهاز التابلت Nokia T20.. سعر ومواصفات

بدأت شركة نوكيا مرحلة الإطلاق العالمي لجهاز التابلت المتميز Nokia T20 ، وشق التابلت أخيرا طريقه للهند ثاني أكبر الأسواق العالمية، بعد الإعلان عنه لأول مرة الشهر الماضي، ومن المقرر أن ينطلق التابلت في دول أخرى قريبا منها الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب موقع GSMArena فإن تابلت نوكيا Nokia T20 يتوفر باللون الأزرق مع خيار 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية من شبكة Wi-Fi فقط، بالإضافة إلى Wi-Fi و 4/64 جيجابايت، مع خيار LTE بخيار 4/64 جيجابايت.

ويتميز جهاز تابلت نوكيا Nokia T20 بشاشة قياس 10.4 بوصة من نوع LCD ، مع جودة 2K ، ودقة 2000 x 1200 بيكسل، وشهادة SGS لتقليل خطر الضوء الأزرق على العين.

جهاز تابلت نوكيا Nokia T20



ويقدم جهاز تابلت نوكيا Nokia T20 كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، ويأتي في نسختين أحدهما يدعم Wi-Fi فقط ، والآخر مع يدعم اتصال الجيل الرابع 4G.

Nokia T20

ويحتوى جهاز تابلت نوكيا Nokia T20 على عمر بطارية خرافي يصل إلى 15 ساعة ، تبلغ 8200 مللى أمبير، وتدعم الشحن السريع بقة 15 واط، وشاحن يبلغ 10 واط.

جهاز تابلت نوكيا Nokia T20

ويعمل جهاز تابلت Nokia T20 بمعالج من نوع UNISOC T610 octa-core بسرعة 1.8 جيجا هرتز، مع نظام التشغيل أندرويد 11 .

ويبدأ سعر جهاز تابلت Nokia T20 بسعر 207 دولارًا أي ما يعادل حوالى 3 آلاف و 250 جنية مصري، وذلك لأصغر نسخة.