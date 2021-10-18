عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يتحدى الكسر.. نوكيا تطلق رسميا هاتف Nokia XR20 في الأسواق العالمية

نوكيا تطلق رسميا
نوكيا تطلق رسميا هاتف Nokia XR20 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة HMD المالكة للعلامة التجارية نوكيا إطلاق هاتف Nokia XR20 رسميا في الهند، وعدد من الأسواق على أن يتم إطلاقه عالميا خلال أيام، ومن المقرر أن يبدأ الطلب المسبق على الهاتف بعد غد 20 أكتوبر ، على أن تبدأ المبيعات في المتاجر 30 أكتوبر القادم. 


وبحسب موقع Livemint التقني فإن هاتف Nokia XR20 يتميز بعدد من المواصفات الكبيرة منها أن الهاتف يتمتع بقدرته على الصمود ضد الخدش أو السقوط، كما أنه مقاوم للمياه والغبار، مما يمكن الهاتف من مقاومة التلف الناتج عن الخدوش والسقوط من حوالي 6 أقدام.

بعد 20 عاما.. نوكيا تعيد إطلاق هاتفها Nokia 6310 ببطارية عملاقة وسعر رخيص

نوكيا تطلق رسميا هاتف Nokia G300 بتقنية 5G وأرخص سعر

 

مواصفات هاتف Nokia XR20


ويأتي هاتف Nokia XR20، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، حمية بطبقة من Gorilla Glass Victus، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يمكن أن تعمل شاشة اللمس بالقفازات والأيدي المبللة.

 

ويقدم هاتف Nokia XR20 كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، والثانية تأتي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4  ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 8 ميجابكسل .


وسيعمل هاتف نوكيا القادم Nokia XR20 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 480، من إنتاج شركة كوالكوم ، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وسيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 11.

 

ويحتوى هاتف Nokia XR20 على بطارية كبيرة بقوة 4630 مللي أمبير فى الساعة، يدعم الهاتف الذكي شبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، وكذلك كلا من GPS و NFC، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس ومنفذ شحن من نوع USB-C. 

 

سعر هاتف Nokia XR20


ويبدأ سعر هاتف Nokia XR20 من حوالي 620 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه مصرى. 

سعر هاتف Nokia XR20 هواتف نوكيا هواتف ضد الكسر مواصفات هاتف Nokia XR20 افضل هواتف نوكيا

ترشيحاتنا

مولد النبي .. نماذج من رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان

نشاط ملحوظ تشهده العلاقات المصرية الأوغندية في الآونة الأخيرة

زعيم الاغلبية لرئيس اتحاد الكرة:مصر عارفة إنك وجه آخر لهاني أبو ريدة

رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف التعويضات لإزالات تطوير الطريق الدائري

تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي .. نوستالجيا

برر غزو العراق.. رحيل كولن باول تاركا نقطة سوداء في تاريخ أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيلم ريش يغضب النجوم.. وشريف منير: يسيء لمصر

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 متهمين في "واقعة اسجد للكلب"

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من نجريج إلى قصر الكسندرا.. كيف احتل الملك المصري محمد صلاح قلوب الانجليز؟

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

فيديو

كرواسون وعيش لبناني.. مكونات الوجبات المدرسية الجديدة 2021

إيلون ماسك .. كيف جمع أغنى رجل في العالم ثروة 230 مليار دولار

وزير التموين يتفقد مشروع الصوب الزراعية بالوادي الجديد .. فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

المزيد

ساحة رأي

نورا عبد اللطيف تكتب: عَدلُ المصطفَى صلى الله عليه وسلم

أحمد حسن يكتب: بشراك يا حَلِيمَة بِسَّيدِ الْمِلاحِ

جمال قرين يكتب: أصحاب المعاشات

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ