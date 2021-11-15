أعلنت شركة هواوي الصينية الموعد الرسمي لجهاز التابلت Matebook E ، في حدث كبير بالصين يوم 17 نوفمبر المقبل وستعلن الشركة عن ساعة Watch GT Runner الذكية جنبا إلى جنب مع التابلت ، مع الإعلان عن لوحة مفاتيح قابلة للفصل.

وحسب موقع GSMArena فإن آخر إصدار من جهاز التابلت Matebook أطلقته هواوي كان في عام 2019 ، حيث سيشهد الجهاز الجديد Matebook E عددا من الترقيات والتحسينات الكبرى.



وسيحصل جهاز التابلت Matebook E على القلم الذكي Huawei M Pencil ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، في أعلى الجانب الأيسر، بالإضافة إلى شاشة بجوانب منحنية تعتبر الأنحف على الإطلاق.

هواوي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق جهاز التابلت Matebook E

وسيعمل جهاز التابلت Matebook E بمعالج من نوع Snapdragon 850 يقدم أداء سريعا وقويا من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نظام التشغيل Windows 11 الأحدث من مايكروسوفت، مع قائمة Start في شريط المهام.





وستنطلق ساعة Watch GT Runner الذكية جنبا إلى جنب مع جهاز التابلت Matebook E بعدد من المواصفات المميزة منها منها مقياس YHE القادر على قراءات ضغط الدم بشكل دقيق، مع مستشعر SpO2 الذى يختبر الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى مخطط كهربية القلب ECG ، ومتتبع ضغط الدم، وتتبع مسارات التمرين.