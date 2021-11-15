فرح سعيد تعلن عن عودة منتدى شباب العالم من جديد.. فيديو

أعلنت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج صباح البلد، عن " عودة الإبداع على أرض السحر والسلام مصر أم الدنيا"، لافته إلى أنه أجمل شعار نستقبل به منتدى شباب العالم من جديد بعد إعلان الصفحة الرسمية للمنتدى على الفيس بوك و عودته للانعقاد بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن منتدى الشباب العالمي تم إلغائه العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

نشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو ترويجيا جديدا للمنتدى القادم.

وأعلن خلاله عن عودة المنتدى للانعقاد مرة أخرى بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا.

وكتب الحساب الرسمي على الفيديو رسالة للدعوة لحضور المنتدي، تقول: "من الأفضل أن تستعد وتحزم حقائبك.. ما قرأته صحيح.. لقد عدنا.. نعود إلى السلام والإبداع والتنمية على أرض السحر والسلام، مصر".