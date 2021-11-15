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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تمنع مواطني 4 دول من استقلال رحلاتها الجوية إلى بيلاروسيا

صدى البلد

منعت الإمارات مواطني أفغانستان وسوريا واليمن والعراق من ركوب الرحلات الجوية المتجهة إلى بلاروسيا، الاثنين، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تستخدم لنقل المهاجرين بالآلاف.

وقالت شركة بيلافيا المملوكة للحكومة البيلاروسية في إشعار إن قرار الحكومة الإماراتية صدر أمس الأحد.

وحظرت أنقرة، الجمعة، على السوريين والعراقيين واليمنيين، السفر من مطارات تركية إلى بيلاروسيا، على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود مع بولندا

وأعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن العراق سيسير أول رحلة لإعادة المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، في 18 نوفمبر الحالي.

وذكر الصحاف الأحد أن ذلك الإجراء "حد من سفر العراقيين إلى هناك بنسبة معينة، لكن المشكلة أن هناك من يسافر لبيلاورسيا عبر رحلات من خارج العراق، مثل تركيا وقطر والإمارات ومصر".

ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسا، ما أثار مواجهة بين الكتلة والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروسا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

وتتّهم دول غربية نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بالتدبير المتعمد للأزمة من خلال تشجيع المهاجرين على القدوم إلى بيلاروسا ثم إرسالهم إلى الحدود.

وتنفي بيلاروس الاتهامات وتلقي باللوم على السياسات الغربية المتعلقة بالهجرة.

كذلك رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتهامات الموجهة لروسيا بالضلوع في الأزمة وحضّ الاتحاد الأوروبي على الانخراط في حوار مباشر مع بيلاروسيا.

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