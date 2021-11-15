بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد

وقعت جامعة عين شمس برئاسة أ.د. محمود المتيني ممثلة في المستشفيات الجامعية والتي تعد أحد أكبر المؤسسات الطبية التعليمية في إفريقيا والشرق الأوسط ، بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالميًا في مجال أمراض القلب بلندن.

يشمل البروتوكول التعاون مع مستشفيات Royal Brompton و Harefield في لندن، وهي جزء من Guy’s and St Thomas ’Foundation Trust ، في مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثي بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك بحضور أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ. د. هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و أ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي و أ.د. مصطفى عبد العظيم و أ.د. تامر عمارة مدير العلاقات الدولية بكلية الطب و أ. د. شيرين فواز مسؤول الاتفاقيات بكلية الطب.



و في كلمته أكد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن هذا التعاون يعد جزءاً من مشروعنا لبناء المدينة الطبية بجامعة عين شمس ، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع مستشفيات رويال برومبتون وهريفيلد ، باعتبارهم رواد في مجال جراحة القلب على مستوى العالم. لافتاً أن هذا التعاون يهدف لتدشين أول مركز متميز لجراحة الشريان الأورطي في الشرق الأوسط داخل مستشفيات جامعة عين شمس ؛ بما يرفع من مستوى الرعاية الطبية والصحية في مصر والمنطقة بأسرها .

وقال الدكتور ريتشارد جروكوت ماسون ، العضو المنتدب لمستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد: “ تتطلع مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد إلى العمل مع الزملاء في مستشفى جامعة عين شمس للاستفادة من خدمات القلب المتخصصة. نتطلع إلى شراكة ناجحة بين مؤسستنا ونأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التعاون المثمر في المستقبل. "

قال السفير البريطاني في مصر ، جاريث بايلي: “يسعدني أن مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد ، من بين مستشفيات القلب والرئة الرائدة في العالم ، تتعاون مع جامعة عين شمس. ستمكن هذه الاتفاقية مؤسستين متميزتين من توحيد الجهود لتقديم خدمة قلب عالمية المستوى للمواطنين المصريين.

وأشار إلى أنه في عام 1983 ، أجرى فريق من الأطباء بقيادة جراح القلب المصري البريطاني الشهير البروفيسور مجدي يعقوب أول عملية زرع قلب ورئة بريطانية في مستشفى هارفيلد ، لذلك من الرائع أن نرى استمرار التعاون مع هذا التعاون الأخير ".

قال جراح القلب في مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد ، السيد أولريش روزندال: "يسعدنا التعاون مع زملائنا في عين شمس من أجل تقديم أفضل الخدمات المتخصصة في مجال الشريان الأبهر لشعب مصر."

يذكر أن مستشفيات Royal Brompton و Harefield قد انضمت إلى مؤسسة Guy’s و St Thomas’s NHS Foundation Trust ، حيث جمعت ثلاثة مراكز قلبية مشهورة عالميًا جنبًا إلى جنب لإحداث ثورة في رعاية مرضى القلب لأجيال قادمة.