"تكنولوجيا الترجمة" ندوة علمية بالتعاون مع الأمم المتحدة في ألسن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس ندوة علمية بعنوان "تكنولوجيا الترجمة والترجمة الآلية"، ويحاضر بها أ.فتحي محمد عبد الرؤوف المترجم والمراجع بالأمم المتحدة.

وذلك حت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكليةد وإشراف أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتستهدف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وتتم الندوة مقسمة على جزئين، يعقد الجزء الأول يوم السبت الموافق 20 نوفمبر والجزء الثانى يوم السبت الموافق ١١ ديسمبر في تمام السابعة مساءً، 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً عبر تطبيق Ms Teams ، صرحت بذلك أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية.

و أشار أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن محاور الندوة تدور مقدمة عن تكنولوجيا الترجمة وفرص العمل التي تتيحها، وبرامج استخراج المصطلحات وترجمتها، وبرامج محاذاة النصوص المترجمة، وللمشاركة وحضور الندوة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/snBZK275td

