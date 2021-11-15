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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لدعم الأدوات والمستلزمات الدراسية بزراعة عين شمس.. غدا

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن لجنة التكافل الاجتماعي ستفتح باب التقدم لدعم الأدوات والمستلزمات الدراسية للعام الجامعي الجديد (بالطو -أدوات معامل -أدوات هندسية".


وأشار الدكتور أحمد خلال تصريحاته لـ “صدى البلد ” إلى موعد فتح باب الدعم وذلك اعتبارا حتي 16 نوفمير 2021، وعلي الطلاب الراغبين سرعه التوجه لإدراة رعاية الشباب .

 

وأكد عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية كثفت استعدادها للعام الدراسي بحزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.


وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الكلية تستقبل أكثر من 300 طالب يوميا ، في مركز تلقي اللقاح ، ويتم ذلك من خلال حملة جامعة عين شمس لتلاقي جميع طلابها بلقاح كورونا .

وأوضح كلية الزراعة جامعة عين شمس، خلال تصريحاتها لـ “صدي البلد"، أن الكلية قد أوشكت على الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب بلقاح كورونا، حسب توجيهات رئيس جامعة عين شمس، والانتهاء من تطعيم كافة الطلاب في أسرع وقت .

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