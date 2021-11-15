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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

ندوة للتوعية بآليات مناهضة العنف ضد المرأة بـ المجلس القومي ببورسعيد |صور

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة ببورسعيد بالتعاون مع مركز إعلام بورسعيد ندوة بعنوان" آليات مناهضة العنف ضد المرأة "بمدرسة رفيده الأنصارية الثانوية للبنات بالتنسيق مع إدارة التربية البيئية و السكانية بمديرية التربية والتعليم.

 ودار الحوار خلال الندوة حول تعريف مفهوم العنف ضد المرأة والآليات التي توفرها الدولة للمرأة للحصول على حقوقها و في مقدمتها خدمات المجلس القومي للمرأة ومن بينها فرع المجلس ببورسعيد  بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة و القوانين التشريعية التي تحفظ للمرأة كرامتها و حقها

و تحدثت نجلاء ادوار رئيس فرع قومى المرأة ببورسعيد  مع الطالبات عن جميع اشكال العنف سواء اللفظى او الجسدى او على مواقع التواصل الاجتماعى "التحرش " 

و اكدت ادوار بأن العنف يشمل أيضا عملية ختان الاناث فهو عنف يؤثر بالسلب على حياتها الزوجية و يسبب لها اضرار صحية و نفسية لذا فقد اعتبره القانون جريمة يعاقب عليها .

 وأشارت رئيس فرع قومى المرأة ببورسعيد الى ان التمييز فى العمل يعتبر من أنواع العنف موضحة دور المجلس القومى للمرأة فى التوعية ضد جميع أنواع العنف وكيفية التواصل مع فرع المجلس و عن الخدمات التى يقدمها مكتب الشكاوى و التى تعتبر بالمجان.

حضر الندوة عصام صالح مدير مركز إعلام بورسعيد و نخبة من أعضاء هيئة التدريس و الطالبات بمدرسة روفيدا الانصارى الثانوية بنات ببورسعيد.

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