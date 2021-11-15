مصر الخير تشارك في غرفة عمليات محافظة أسوان لتقديم الدعم لمتضرري السيول

سارعت مؤسسة مصر الخير منذ الساعات الأولى لحدوث السيول بمحافظة اسوان بالتدخل وتقديم مساعدات عاجلة تشمل مواد غذائية وأغطية للأسر المتضررة ثم بدأت عمليات الحصر للمنازل التى تضررت من مياه الأمطار بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ أعمال الترميم والإصلاح اللازمة.



وقال المهندس أحمد علي الرئيس التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير إن لجنة الإغاثة والطوارئ بمؤسسة مصر الخير في حالة انعقاد مستمر منذ حدوث الأزمة وتم تشكيل فريق عمل لتقديم المساعدات العاجلة.



وأكد الرئيس التنفيذي للبرامج أن فريق الإغاثة متواجد مع الأهالي في أماكن التضرر وأيضا متواصل مع المسئولين بالمحافظة ومدير مكتب مصر الخير بمحافظة أسوان موجود بالفعل داخل غرفة العمليات والإغاثة التي شكلتها المحافظة للتعامل مع الأزمة الراهنة وإجراء عملية حصر شاملة للمنازل المتضررة من السيول وتحديد حجم الضرر والخسائر تمهيدا لتدخل المؤسسة.

وأضاف أن فريق من القطاع الهندسي بالمؤسسة سيقوم بعمل معاينة للمنازل وتحديد حجم التلفيات والخسائر لتحديد حجم التدخلات المطلوبة لتطوير المنازل المتضررة.



وأشار الدكتور أحمد موسي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسوان إلى أن المؤسسة حصلت على حصر مبدئي من الجمعيات الأهلية الشريكة والتى حددت المنازل المتضررة ب 400 منزل بشكل مبدئ.



وأضاف أن المؤسسة منذ بداية حدوث السيول قدمت مساعدات عاجلة حيث قامت بتوزيع 250 شنطة إغاثة تحتوى على المواد الغذائية بالإضافة إلى توزيع 100 لحاف وبطانية على الأسر المتضررة وأيضا توزيع كراتين المياه في 7 قري متضررة هي كيما والمرشح و الفرن و التحرير والشلال والأخوار والسنية في مراكز محافظة أسوان المختلفة.



وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير ايضا قامت بتحريك فرن متنقل الي منطقة غرب اسوان لإنتاج 500 رغيف خبز في الساعة ليتم توزيعها على الأسر المنكوبة مجانا.



كما قامت المؤسسة بتحريك 85 خيمة إيواء إلى محافظة أسوان كل خيمة منها تكفي اسرة مكونة من 5 او 6 افراد ووضعتها تحت تصرف المسئولين في المحافظة اذا ما قرروا إقامة مراكز إيواء للأسر المنكوبة جراء السيول.

وأوضح أن المؤسسة قامت بتعزيز مخزونها من مواد الإغاثة داخل مخازنها المختلفة في مراكز محافظة أسوان حيث تم تحريك مواد الإغاثة من مخازن المحافظات المجاورة في الأقصر وسوهاج وقنا تحسبا لأي أحداث تحتاج تقديم المزيد من المساعدات ومواد الإغاثة .