لمحبي السيارات الخارقة.. ماكلارين GT موديل 2021 في البحرين.. صور

تتميز إصدارات ماكلارين بإطلالتها الرياضية الخارقة، مثل النسخة GT موديل 2021، التي تعد واحدة من السيارات القوية بين أسطول ماكلارين العملاق، حيث تعتمد على حزمة من المواصفات الفنية، إلى جانب التصميم الخارجي الانسيابي.

تصميم السيارة ماكلارين GT موديل 2021

تعتمد السيارة على مصابيح أمامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، وكذلك تلمصابيح الخلفية، حيث امتلكت تلك الناحية منظومة عادم ثنائية الأداء، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية متعددة الأضلاع وسط قاعدة عجلات بطول 2.675 متر، مع نسبة طول بلغت 4.683 متر، وبعرض يقدر بـ 2.045 متر، و 1.213 متر للارتفاع.

تجهيزات السيارة ماكلارين GT موديل 2021

تحتوي السيارة ماكلارين GT موديل 2021 على باقة من التجهيزات ومنها، كاميرا خلفية وأخرى محيطة، مع مستشعرات حركة أمامية وخلفية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، و EBD، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالإضافة إلى خاصية تجاوز المرتفعات، ومقود حركة كهربائي، ومكيف هواء أوتوماتيكي، و مقاعد رياضية من جلد الكنتارا الفاخر.

الأداء الفني لمحرك السيارة ماكلارين GT موديل 2021

زودت ماكلارين GT موديل 2021 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 620 حصانا، وعزم اقصى للدوران 630 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 326 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من وضع الاستعداد والنقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.2 ثانية.

أسعار السيارة ماكلارين GT موديل 2021 داخل السوق البحريني.

تقدم السيارة ماكلارين GT موديل 2021 داخل السوق البحرينينة عبر فئة واحدة من التجهيزات GT 4.0T V8 Coupe وبقيمة قدرها 90 الف دينار.