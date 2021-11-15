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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين للموظفين غير الملقحين: خليك في بيتك ..فيديو

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا الوزارات والهيئات الحكومية، قائلا "الحكومة جادة في تطبيق القرار".

 

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، "فيه حاجات مينفعش يكون فيها أكتر من اختيار، ولو ضامن مش هيجيلك كورونا كانت القرارات هتكون اختيارية".


وتابع "المشكلة أن حضرتك مكبر دماغك، ومش عايز تأخذ اللقاح، وكمان عايز تنزل تتجول وتدخل الأماكن براحتك، وتعدي الناس، فتبقى بتضر نفسك وتضر الآخرين".


ووجه رسالة لرافضي التطعيم "لو مش عايز تأخذ اللقاح متتعاملش معانا في الجهات الرسمية، خليك في بيتك، واتعامل أون لاين"، مؤكدا "أهم عناصر محاصرة فيروس كورونا هي زيادة عدد الملقحين".

فيروس كورونا مجلس الوزراء الإعلامي تامر أمين فيروس كورونا لقاح كورونا الهيئات الحكومية

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