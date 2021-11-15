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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو حنفي: جمعنا 9 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار خلال 72ساعة

صدى البلد

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن كل الطرق تم فتحها والحركة عادت بشكل طبيعي، مضيفا أن لاتوجد أي أضرار في أي مساكن بالمحافظة.


وأضاف عمرو حنفي، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامجه علي مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن 9 ملايين متر مكعب من المياه تم تجميعها خلال 72 ساعة الماضية، متابعا أن كل الامطار التي تم تخزينها يتم استغلالها في الزراعة.


وتابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن لا توجد أي أعطال في المحافظة والحياة عادت، لافتا إلى أن اتخذنا كل إجراءات الحماية اللازمة واستطعنا تجنب مخاطر السيول بشكل كبير.
وفي السياق نفسه أشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى ان هناك غرامة تبدأ من 20 جنيها وتصل لـ 2 الف جنيه لمن يلقي القمامة في الشارع.

عمرو حنفى البحر الأحمر أحمد موسى مخاطر السيول يلقي القمامة

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