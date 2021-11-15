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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لميس الحديدي عن سيول أسوان: أتمنى تواجد النواب بين الناس في وقت الأزمة.. فيديو

لميس الحديدي
لميس الحديدي

 قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن تداعيات موجة الطقس السيئ أثرت كثيراً على محافظة أسوان  حيث  أن هناك  نحو 150 منزلا تأثروا  بتداعيات السيول.

 

وأضافت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة  ”المذاع على قناة “ أون: ”نحو 700 أسرة لديها مشاكل بسبب  قسوة السيول التي غمرت القرى وهدمت  منازل كثيرة ".

 

وتابعت لميس الحديدي: "الوزرات والهيئات المعنية هرعت لمساعدة أهالي أسوان  ممثلة في وزارتي التضامن  والأوقاف وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية".

 

وأكملت لميس الحديدي: "أتمنى أشوف نواب أسوان متواجدين هناك على الأرض وسط الناس  والاهالي، ومش عايزين بس نقول فين الحكومة وفين المحافظ عاوزين كمان النواب اللى الناس انتخبتهم عشان يساعدوهم وقت المشكلة يبقوا هناك وسط الناس".

لميس الحديدي أسوان السيول نواب اخبار التوك شو

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