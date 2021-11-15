لميس الحديدي عن سيول أسوان: أتمنى تواجد النواب بين الناس في وقت الأزمة.. فيديو

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن تداعيات موجة الطقس السيئ أثرت كثيراً على محافظة أسوان حيث أن هناك نحو 150 منزلا تأثروا بتداعيات السيول.

وأضافت لميس الحديدي في برنامجها “ كلمة أخيرة ”المذاع على قناة “ أون: ”نحو 700 أسرة لديها مشاكل بسبب قسوة السيول التي غمرت القرى وهدمت منازل كثيرة ".

وتابعت لميس الحديدي: "الوزرات والهيئات المعنية هرعت لمساعدة أهالي أسوان ممثلة في وزارتي التضامن والأوقاف وصندوق تحيا مصر والجمعيات الأهلية".

وأكملت لميس الحديدي: "أتمنى أشوف نواب أسوان متواجدين هناك على الأرض وسط الناس والاهالي، ومش عايزين بس نقول فين الحكومة وفين المحافظ عاوزين كمان النواب اللى الناس انتخبتهم عشان يساعدوهم وقت المشكلة يبقوا هناك وسط الناس".