سمية الخشاب تشارك جمهورها بـ صور مع ماجد المصرى.. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورتين لها مع الفنان ماجد المصرى، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلقت سمية الخشاب “ إيه رأيكم في الحلقة؟ ✊🏼 #بصراحة_مع ”.



يذكر أن وجهت النجمة سمية الخشاب نصيحة للفتيات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت سمية الخشاب" المفروض فتره الخطوبة متقلش عن سنه ونص علي الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن عالبت ونسترها، قوم ايه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاته متطلقه وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خايفة من كلام الناس او عشان العيال".