شبانة: الحضري اشتكى من معاملة كيروش لأحمد مجاهد

أكد محمد شبانة أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، تلقى تحذيرات من البرتغالي كارلوس كيروش بعدم التعامل مع جميع وسائل الإعلام في فترة المعسكرات.

وتنازل “السد العالي” عن أزمته مع محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي في المعسكر السابق على صفحات التواصل الاجتماعي حتى لو كان بالإيحاء والتلميح.

وتابع شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: أن الحضري أجرى اتصالا بـ أحمد مجاهد واشتكى من معاملة كيروش وحذره من التعامل مع الإعلام، موضحا أن التصرفات تقلل من شأنه كواحد من أساطير الكرة المصرية.

وأضاف: أن كيروش أبلغ الحضري أن جميع المعسكرات المقبلة سيكون التصريحات من حق كيروش ومساعديه الأجانب، بجانب وائل جمعة مدير المنتخب، مؤكدا أن أي خروج عن هذه التعليمات سيكون ضمن التقرير الذي يقدمه كيروس لاتحاد الكرة عقب كل معسكر.