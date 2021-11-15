عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الحضري اشتكى من معاملة كيروش لأحمد مجاهد

الحضري والشناوي وكيروش
الحضري والشناوي وكيروش

أكد محمد شبانة أن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، تلقى تحذيرات من البرتغالي كارلوس كيروش بعدم التعامل مع جميع وسائل الإعلام في فترة المعسكرات.

 وتنازل “السد العالي” عن أزمته مع محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب والنادي الأهلي في المعسكر السابق على صفحات التواصل الاجتماعي حتى لو كان بالإيحاء والتلميح.

زكي عبد الفتاح: بطولة إفريقيا القادمة هي الاختبار الحقيقي لـ كيروش

أحمد سامي: توقعت انضمام "كناريا" للمنتخب .. يناسب طريقة كيروش

وتابع شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: أن الحضري أجرى اتصالا بـ أحمد مجاهد واشتكى من معاملة كيروش وحذره من التعامل مع الإعلام، موضحا أن التصرفات تقلل من شأنه كواحد من أساطير الكرة المصرية.

وأضاف: أن كيروش أبلغ الحضري أن جميع المعسكرات المقبلة سيكون التصريحات من حق كيروش ومساعديه الأجانب، بجانب وائل جمعة مدير المنتخب، مؤكدا أن أي خروج عن هذه التعليمات سيكون ضمن التقرير الذي يقدمه كيروس لاتحاد الكرة عقب كل معسكر.

عصام الحضري منتخب مصر كارلوس كيروش محمد الشناوي النادي الأهلي

ترشيحاتنا

قرار عاجل في الإسماعيلي بعودة العضويات الموقوفة

بأفضل تكنولوجيا في العرض والتأمين.. المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم

بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن أشرف بن شرقي .. تفاصيل

حكم الزكاة لإجراء عمليات القلب للفقراء والمحتاجين.. الإفتاء تجيب

نظرة شاملة عن كيا ستينجر موديل 2021 بالسوق السعودي|صور

محمد شبانة: فرجاني ساسي رفض التنازل عن قضيته ضد الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك العقارات.. تعويض نقدي بالقانون حال حدوث هذا الإجراء بالوحدة السكنية

أسباب عديدة لـ آلام الكتف.. من بينها أمراض خطيرة

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

وفاة الإعلامية مها حسني بعد صراع مع المرض

قبلهن وتحسس أجسامهن.. ننشر أقوال ضحايا الفنان شادي نبيل

خاص.. أول تعليق من "أياكس أمستردام" عن صفقة أكرم توفيق

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

دعاء قضاء الدين بعد صلاة المغرب.. 15 كلمة تسد ديونك وتغنيك عن الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أم سيدة.. بماذا رد الاتحاد الآسيوي حول جنس حارسة مرمى منتخب إيران النسائي؟

ختام مهرجان الموسيقى العربية.. ماجدة الرومى تقبل علم مصر.. صور

بعد 10 أيام.. كيف نجح الانتربول في ضبط قاتل صديقته الاسترالية وحرق جثتها بحلوان؟

تحدثت عن الطلاق وسر فقدان الوزن.. تفاصيل حلقة أديل الخاصة مع أوبرا وينفري

فيديو

أنثي في هيئة رجل.. الاتحاد الأردني يطلب بالتحقق من جنس لاعبة منتخب إيران

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

طارق مصطفى لـ صدى البلد: عدم اقتناع كيروش بـ أفشة جريمة

فيديوجراف.. كنت بأدبه ومات في إيدي.. أم تنهي حياة طفلها بسبب شقاوته

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ