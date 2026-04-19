قوات الحماية المدنية بالغربية تجري عمليات التبريد بمصنع الغزل المحترق بالمحلة ..صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل في إجراء عمليات التبريد بأجزاء مصنع الهواري للغزل والمفروشات المحترق إثر ماس كهربائي باستخدام المواد الرغوية بعد ان تم الدفع بعدد من السيارات وفناطيس المياه، وذلك دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

استمرت عمليات الاخماد من جهه رجال المطافئ نحو ساعتين علي الاكثر وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين ارواح وحياة المارة بالشارع .

في المقابل أصدر اللواء اسامه الهواري مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء احمد ثروت دراز حكمدار مركز المحلة بسرعة الدفع ب9 سيارات مطافئ إضافية سعيا لإخماد نيران حريق مصنع غزل ومفروشات كبير بمنطقة شارع المستشار بمدينة المحلة حفاظا على ارواح وحياة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بسرعة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للسيطرة علي الحريق وإخماد النيران والتأكد من سلامة كافة عمال المصنع وسكان المنازل المجاورة.

كانت منطقة شارع المستشار بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل اندلاع حريق هائل بمصنع غزل والنسيج إثر ماس كهربائي مفاجئ مما تسبب في تصاعد الأدخنة حتي عنان السماء وتم الدفع ب9 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع حريق هائل داخل مصنع غزل والنسيج بمحيط المنطقة الصناعية بمنطقة شارع المستشار بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم الدفع ب9 سيارات مطافىء و3 إسعاف لإغاثة المواطنين وتم السيطرة على الموقف قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.