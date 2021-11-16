كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية مشاركة مصر في مؤتمر باريس حول ليبيا.. فيديو

سامي عبدالعزيز يوضح

كشف الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، عن كيفية تناول وسائل الإعلام العالمية لمشاركة مصر في مؤتمر ليبيا.

وقال عبد العزيز خلال حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" جميع وسائل الإعلام العالمية أقرت بدور مصر في حل الأزمة الليبية.

وتابع سامي عبد العزيز:" الرئيس السيسي ابن منطقة الشرق الأوسط وحديثه في مؤتمر باريس يظهر إلمامه بكافة الجوانب المتعلقة بالقضايا الليبية".

وأكمل:" ليبيا أمن قومي لمصر الأمر ليس مسألة حدود، ولكن قضية ليبيا هي قضية الشعب المصري"..