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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامي عبدالعزيز يوضح

كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية مشاركة مصر في مؤتمر باريس حول ليبيا.. فيديو

الدكتور م
الدكتور م

كشف الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، عن كيفية تناول وسائل الإعلام العالمية لمشاركة مصر في مؤتمر ليبيا.

وقال عبد العزيز خلال حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" جميع وسائل الإعلام العالمية أقرت بدور مصر في حل الأزمة الليبية.

وتابع سامي عبد العزيز:" الرئيس السيسي ابن منطقة الشرق الأوسط وحديثه في مؤتمر باريس يظهر إلمامه بكافة الجوانب المتعلقة بالقضايا الليبية".

وأكمل:" ليبيا أمن قومي لمصر الأمر ليس مسألة حدود، ولكن قضية ليبيا هي قضية الشعب المصري"..

منطقة الشرق الأوسط حل الازمة الليبية الشعب المصري الشرق الاوسط جامعة القاهرة كلية الإعلام

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