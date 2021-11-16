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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بسرقة 6 أجهزة لاب توب من داخل شركة في النزهة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة شركة للتجارة الالكترونية بمنطقة النزهة.

بداية الواقعة عندما كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة شركة للتجارة الإلكترونية بالنزهة وضبط مرتكب الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة النزهة بسرقة عدد 6 جهاز "لاب توب"، هاتف محمول، عدد 2 هارد ديسك، شاشة تليفزيون، كاميرا ديجتال، من داخل شركة للتجارة الإلكترونية كائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص- "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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