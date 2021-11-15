التنمية الحضارية توضح حجم إنفاق الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الرئيس السيسي وجه بالقضاء على المناطق غير الآمنة في عام 2016.

وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية بقناة " إكسترا نيوز"،:" تم التعامل مع 357 منطقة تضم 246 ألف وحدة غير آمنة بإجمالي 40 مليار جنيه عبر افتتاح عدد من مشروعات الإسكان، موضحا أن المناطق غير الآمنة كانت منتشرة في ما يقرب من 25 محافظة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين المقيمين بمناطق غير مخططة يتجاوز 22 مليون مواطن، ومن المقرر تطوير المناطق المقيمين بها خلال الـ 9 سنوات المقبلة، موضحا أن عمليات تطوير القاهرة التاريخية مستمرة.