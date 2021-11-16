شقيق أصالة يلتقي زوجها لأول مرة.. تفاصيل

نشر أنس نصرى شقيق المطربة أصالة صورة من كواليس حفلها امس فى مهرجان الموسيقى العربية والذى كان فرصة ليلتقى بزوجها لاول مرة.

وقال أنس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : “الأمس لم يكن عادي ،، القلوب الطيبه كانت كثيره ، و في صوتها ذاب الجمال عذوبةً و بين اغانيها رقصت مشاعر الجميع فَرَحَاً بها و لها ، الأمس وإن تاخر قليلاً الا انه كان فرصه غاليه على قلبي ان التقي فايق صهرنا الغالي لأول مره بعد الزواج و ابارك له و اتمنى له و لهذه السيده العظيمه العمر المديد و العامر بالسعاده و النجاح كما تستحق قلوبهم ”.

أحيت المطربة أصالة حفلا بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ورفع الحفل شعار كامل العدد.



وطلب الجمهور من أصالة عدد من الاغاني ولكنها ردها كان بالرياض اشارة الى حفلها المقام بالرياض قريبا، ورد عليها أحد الحاضرين ليداعبها قائلا:" مش معايا تأشيرة"

فستان أصالة

وفي الفقرة الثانية من حفلها حرصت أصالة ان تظهر لجمهورها بإطلالة مختلقة حيث طلت غليهم بفستان فوشيا نال اعجاب الحاضرين.

وحرصت أصالة ان تغني للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي وقدمت لها أغنية" حبينا وتحبينا"

وكانت قد حرصت اصالة على ان تغني لأول مرة للشحرورة اصالة وقدمت اغنية": يادلع ادلع".

و حرصت المطربة اصالة ان تبدأ حفلها بمصاحبة فرقة باليه وسط تفاعل كبير من الحضور.

واعتذرت اصاله عن تأخيرها ساعة ونصف وقالت": هذه المرة الأولى التي افعلها ولكن الزحمة شديدة بالخارج وسألبي كل طلباتكم وشكرا لمحبتكم الكبيرة وارجوا ان تتحاوبوا معي وتغازلوني.

ووجهت رسالة الى زوجها فايق حسن المتواجد معها بالحفل وقالت": اهديه اغنية بالورد البلدي وبستحي وهو ايضا يستحي".

واعتذرت اصالة لمصمم فستانها بسبب انه انقطع لاستعجالها حتى تلحق الحفل".

وقدمت اصالة اغنية "انا مش نفسي بتاعت امبارح"، وقالت ان هذه الاغنية تشبهها وتعبر عن مواقف بحياتها.

وقدمت اغنية خليجية تحمل اسم "رفقا" من الحان سهم وقالت ":أهديها الى كل النساء الموجودين بالحفل".

وغازل الحمهور اصالة ولكنها داعبتهم قائلة": جوزي موجود وطوا صوتكم".