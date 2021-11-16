عدلي القيعي: أتوقع أن يطلب الأهلي حكاما أجانب لمباراة القمة المقبلة

قال عدلي القيعي مدير لتعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه يتوقع أن يطلب النادي الأهلي طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، فى الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف عدلي القيعي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أتوقع أن النادي الأهلي يطلب تعيين تحكيم أجنبي خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك القادمة فى الدوري المصري الممتاز بعد تصريحات محمد عادل".

وأشار عدلي القيعي إلى أنه يشفق على التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة بعد تصريحات محمد عادل الحكم الدولي بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال عدلي القيعي :" أشفق على التحكيم المصري بعد تصريحات محمد عادل وكلمة الاحتواء".

وتابع :" نصيحتي لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن يبعد عن التصريحات من أجل أن يخلق هيية للتحكيم".

ويُعد عدلي القيعي أشهر مدير تعاقدات فى تاريخ كرة القدم المصرية بسبب عمله فى النادي الأهلي لسنوات طويلة وإبرامه لعدد كبير من الصفقات القوية للقلعة الحمراء