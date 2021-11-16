الداخلية: ضبط 43 سائقا ثبت تعاطيهم للمخدرات في 15 محافظة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة موسعة؛ لفحص سائقي الحافلات المدرسية، وسائقي الحافلات المختلفة، المتعاطين للمواد المخدرة.



وأسفرت جهود الحملة - التي شنت بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، والإدارة العامة للمرور، وبالتعاون مع الجهات المعنية - بمحافظات “الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – الغربية – البحيرة – مطروح – بنى سويف - أسيوط”، عن المرور على 13 مدرسة، بإجمالي فحص 119 حالة، تبين سلبية جميع عينات سائقيها.



كما أسفرت جهود الحملات في مجال الكشف عن سائقي المركبات المتعاطين للمواد المخدرة، والتي شنت بمحافظات “القاهرة – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الشرقية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسماعيلية – بنى سويف – مطروح – سوهاج – قنا – أسوان - الأقصر”، عن فحص 683 حالة بين السائقين، تبين إيجابية 43 حالة منهم.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائقين المضبوطين.

وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال فحص قائدي الحافلات المدرسية ومختلف أنواع المركبات ؛ للحفاظ على أرواح الطلاب والمواطنين.