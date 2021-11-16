سمية الخشاب: أنا مجنونة ونطيت من طيارة على ارتفاع 5000 قدم

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كشفت الفنانة سمية الخشاب خلال استضافتها هي والفنان ماجد المصري في برنامج "بصراحة مع"، على قناة "ام بي سي 1" عن أعمالها المقبلة.

وقالت سمية الخشاب :"عندي مسلسل مهم بحضر ليه ، وتعاقدت علي بطولة فيلم سينمائي جديد سيكون مختلف وأنا فخورة بكل أعمالي ومفيش عمل ندمت عليه.

أضافت :" أتمني خوض تجربة المسرح ، فالمسرح ابو الفنون وارغب في التواصل مع الجمهور مباشرة".

وعن شخصيتها قالت :" أنا شخصية مجنونة ونطيت قبل كدة من طيارة على ارتفاع 5000 قدم ، وبحب الغطس ".

سمية الخشاب وماجد المصري

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورتين لها مع الفنان ماجد المصرى، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلقت سمية الخشاب “ إيه رأيكم في الحلقة؟ ✊🏼 #بصراحة_مع ”.

يذكر أن وجهت النجمة سمية الخشاب نصيحة للفتيات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت سمية الخشاب" المفروض فتره الخطوبة متقلش عن سنه ونص علي الأقل وارحمونا بقي من الخطوبة وكتب الكتاب مع بعض بالمرة عشان "عايزين نفرح" بالبت وعايزين نتطمن عالبت ونسترها، قوم ايه بقي ترجع البنت بعد شهرين تلاته متطلقه وتقعد فارابيزكم، ولو عمرت معاه هتتحمل الهم عشان خايفة من كلام الناس او عشان العيال".

سمية الخشاب تنتقد ‏زواج الصالونات

انتقدت النجمة سمية الخشاب، ‏زواج الصالونات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت سمية الخشاب: "جواز الصالونات يعد أفشل نوع جواز.. مش عارفة ازاي ممكن واحدة تتجوز واحد مشافتهوش إلا كذا مرة؟".

وردت سمية، على أحد متابعيها عبر تويتر، والذي سألت عن حب الحاج متولي لـ 5 سيدات" قالت "طفاسة بعيد عنك، أنا أعرف ناس بتحب 3 في نفس الوقت، وبتكلم الـ3 في نفس الوقت والـ3 المساكين مش عارفين حاجة".

وكانت آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل موسى، مع محمد رمضان، الذي عرض في رمضان الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، وقدمت بعدها مع عمر كمال أغنية" أوعدك"، التي حققت 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، أسماء جلال، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.