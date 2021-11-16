في موسم السبانخ.. اكتشفي أسطورة غنية بالفيتامينات لطفلك وتعرفي على فوائدها والقيمة الغذائية لها وكيف تجعليه طفلك يحب تناولها

السبانخ مصدر جيد بفيتامين “سي”

السبانخ متوفرة على مدار العام

الجزر والسبانخ كلاهما غني بفيتامين أ

السبانخ هو أحد أكثر مسببات الحساسية شيوعًا

السبانخ تقتل الديدان المعوية

تتمتع السبانخ بسمعة أسطورية لكونها مصدرًا غنيًا بفيتامين سي الذي يساعد في امتصاص الحديد، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم بكثرة، حيث يفوق هذا الأخير عدد المعادن الأخرى الموجودة في الخضار.

يساعدك موقع “هيلثي” على فهم أهمية السبانخ في النظام الغذائي لطفلك ويشاركك بعض الطرق السهلة واللذيذة لإطعام هذه الخضار.



متى يمكن للأطفال أكل السبانخ؟

يجب الانتظار حتى يبلغ طفلك 12 شهرًا لإدخال السبانخ في نظامه الغذائي الأوراق غنية بمركبات تسمى النترات، والتي لا يمكن هضمها عن طريق الجهاز الهضمي النامي للرضع.

الفوائد الصحية للسبانخ للأطفال

السبانخ كنز دفين من المعادن. إليكم سبب كونه الطعام المثالي لطفلك:

يقوي العظام: السبانخ غنية بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وكلها تلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام والمساعدة في النمو الصحي.

مفيد للعضلات: يحتوي حوالي 100 جرام من السبانخ على 2.14 جرام من البروتين، مما يجعله مصدرًا نباتيًا جيدًا للأحماض الأمينية ويمتزج جيدًا مع الأطعمة الأخرى عالية البروتين مثل اللحوم والجبن والبقوليات.

نظام الدورة الدموية الصحي: يساعد الحديد مع البروتين في الدورة الدموية المناسبة في الجسم لأن هذا المزيج من الحديد والبروتين يساعد في بناء صورة الهيموجلوبين، ربما يكون أكثر فوائد السبانخ شهرة.

مفيد للمناعة: يحتوي الطعام متعدد الفيتامينات على جميع الفيتامينات الأساسية اللازمة لنظام المناعة الصحي. في الواقع ، السبانخ مصدر غني بفيتامين K.

يساعد على الترطيب: يحتوي السبانخ على أكثر من 90٪ ماء، مما يعني أنه غني بالسوائل بشكل طبيعي للحفاظ على رطوبة طفلك.

يفيد البصر: نظرًا لأن السبانخ مصدر غني للبيتا كاروتين (فيتامين أ)، فهو يساعد في الحفاظ على البصر وتحسينه.

يعمل كملين طبيعي: يمكن إعطاء الأطفال الذين يصابون بالإمساك في كثير من الأحيان السبانخ لأنه يمتص الماء ويضيف كتلة إلى البراز.

يمكن أن تقتل الديدان المعوية: يضمن الاستهلاك الأسبوعي للسبانخ إزالة الآفات والديدان التي تتغذى على الأمعاء وغالبًا ما تجعل الأطفال ضعفاء ومرضى.



القيمة الغذائية

فيما يلي التوزيع الغذائي للعناصر الغذائية المختلفة الموجودة في 100 جرام من السبانخ.

العناصر الغذائية قيمة الوحدة لكل 100 جم

طاقة 23 سعر حراري

الكربوهيدرات 3.6 جرام

السكريات الطبيعية 0.4 جرام

الأساسية 2.2 جرام

بروتين 2.9 جرام

سمين 0.4 جرام

الكالسيوم 99 مجم

حديد 2.71 مجم

المغنيسيوم 79 مجم

الفوسفور 49 مجم

البوتاسيوم 558 مجم

صوديوم 79 مجم

المنغنيز 0.897 مجم

نحاس 0.130 مجم

الزنك 0.53 مجم

السيلينيوم 1 ميكروغرام

فيتامين سي 28 مجم

فيتامين ب 1 (ثيامين) 0.078 مجم

فيتامين أ 469 مكغ

فيتامين هـ 2 مجم

فيتامين ك 483 مكغ

المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية

كيفية اختيار وتخزين السبانخ؟



يختار:

السبانخ متوفرة على مدار العام، سواء كانت مجمدة أو طازجة. اشترِ المنتجات الطازجة نظرًا لأن المتغيرات المجمدة أو المعالجة تجاريًا تميل إلى احتوائها على عدد أكبر من النترات أيضا، قم بشراء الخضار خلال موسم توافرها عندما تكون القيمة الغذائية عالية.

تجنب السبانخ خلال فصل الصيف.

تحتوي السبانخ الطازجة على الكثير من الأوراق الخضراء، ووسط الأوراق سليمة، ويشعر وكأنه ورقة منتفخة حديثًا من نبات.

لا تشتري الورقة إذا كانت بها عيوب أو صفراء أو بها ثقوب من المحتمل أن تكون ناتجة عن الآفات.

اطوِ الورقة، وإذا تجعدت بشدة أو لم تتكشف، فهذا يعني أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الماء، مما يدل على أنها ليست طازجة.

يجب أن يكون ساق الورقة مرنًا وملمسًا لبنيًا، تنكسر هذه السيقان عند الثني أو الالتواء.

السبانخ عرضة للتلوث بالمبيدات، لذلك تفضل الأصناف العضوية.

تخزين:

اقطع الجذور إذا كانت الخضراوات بها أي منها لأنها شديدة الليفية ويصعب طهيها.

اغسل السبانخ جيدًا بالماء نظرًا لأنها تنمو بالقرب من الأرض وقد تكون قد ارتبطت بجزيئات من التربة.

انشر وجفف الأوراق على منشفة المطبخ أو المناديل الورقية، لأنها تمتص الرطوبة، وبالتالي تقلل من فرص التعفن.

انقل الخضار إلى وعاء بلاستيكي أو كيس خضراوات، ضع بعض المناديل الورقية جنبًا إلى جنب لأنها ستساعد على امتصاص الرطوبة الزائدة وتمنع الأوراق من التبلل، احفظه في الثلاجة واستخدمه في غضون يومين.

السبانخ الصغيرة هي مجموعة متنوعة من السبانخ، والتي يتم حصادها في سن نباتية أصغر، لها أوراق طرية، ولا يوجد فرق تغذوي كبير بين السبانخ الصغيرة والنسخ كاملة النمو، ومع ذلك، تستخدم السبانخ الصغيرة في الغالب في السلطات بالنسبة لطعام طفلك، يمكنك اختيار أصناف السبانخ التقليدية كاملة النمو.

كيفية طهي السبانخ للطفل؟

هناك طرق مختلفة لطهي السبانخ، ولكن السلق (غلي الماء ووضع الأوراق في الماء الساخن لمدة 15-20 ثانية) هو الأفضل لأنه يحرر حمض الأكساليك الموجود بشكل طبيعي من الأوراق.

قد يكون الحمض سامًا قليلاً وقد يجهد كليتي الطفل لنفس السبب، تحتاج إلى تصفية الماء بعد غلي السبانخ.

وصفات السبانخ المذهلة للأطفال

فيما يلي بعض وصفات السبانخ لأطعمة الأطفال الرائعة لتتغذى مع الأطعمة الأخرى:

1. مهروس السبانخ

تعمل وصفة السبانخ الكلاسيكية لأطعمة الأطفال كمنشط صحي مع كل فوائد الفيتامينات والمعادن المتعددة من الخضار الورقية.

سوف تحتاج:

2 كوب من السبانخ الطازجة المفرومة

جبنة بانير مبشور ناعما

4-5 أكواب من الماء

كيف:

صب الماء في قدر الطبخ أو قدر الضغط وانقل السبانخ إليه. اسلقي السبانخ لمدة خمس إلى سبع دقائق أو للمدة المطلوبة حتى تصبح الأوراق طرية.

ضع السبانخ المطبوخة تحت الماء البارد وانقلها إلى الخلاط. يضاف بعض ماء الشرب ويخلط الخضار حتى القوام المطلوب. امزجه جيدًا إذا كنت ترغب في تحضير حساء السبانخ لطفلك.

2. مهروس السبانخ والجزر

الجزر والسبانخ، كلاهما غني بفيتامين أ، مما يجعل هذا المهروس معززًا رائعًا لفيتامين أ للصغير.

يمكنك أيضًا عمل عصيدة سوجي رقيقة مع هذه الخضار.

سوف تحتاج:

2 كوب مكعبات جزر

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

4-5 أكواب من الماء

كيف:

اسلق السبانخ بشكل منفصل لمنع حمض الأكساليك من الاستقرار على الجزر. إذا كنت تستخدم حلة ضغط ، يمكنك إطفاء اللهب بعد صفارتين.

انقل الخضار إلى غربال واشطفها تحت الماء الجاري البارد أو ماء بدرجة حرارة الغرفة.

ضعي الخضار في الخلاط وأضيفي بعض الماء واخلطيها بالقوام المطلوب.



3. مهروس السبانخ والموز

يتناسب الموز جيدًا مع السبانخ لأنه يخفف النكهة المرة قليلاً للأوراق، مما يجعله أكثر قبولًا للطفل.

سوف تحتاج:

2 كوب موز مقطع

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

3-4 أكواب ماء

كيف:

قم بمعالجة السبانخ بالطريقة المعتادة لعمل الهريس.

اهرس بعض الموز حتى لا تكون هناك كتل صلبة.

اخلط الموز المهروس وهريس السبانخ بشوكة أو بخلطه برفق بشفرة خلاط باهتة.



4. مهروس لحم السبانخ

سوف تحتاج:

1-2 كوب دجاج مسحب

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

4-5 أكواب من الماء

كيف:

يُطهى اللحم والسبانخ بشكل منفصل حتى ينضجا.

ضع السبانخ تحت الماء البارد وانقلها إلى الخلاط مع قطع اللحم المسلوقة.

أضف بعض الماء إلى الخلاط واخلط اللحم والسبانخ حتى تختفي كتل صلبة ويمتزجوا جيدًا.

صب بعض الماء الإضافي أثناء الخلط لتقليل الاتساق.

5. حساء الدجاج بالسبانخ

إذا كان طفلك يحب الحساء، فمن المؤكد أنه سيحب هذا الحساء اللذيذ المصنوع من مرق الدجاج وهريس السبانخ.

سوف تحتاج:

2 كوب دجاج مفروم بالعظم

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

6-7 أكواب ماء

سمنة

كيف:

يمكن أن يستغرق صنع مرق الدجاج في قدر الطهي التقليدي ساعات حتى تتمكن من استخدام قدر الضغط لإحكام العملية.

ضع قطع الدجاج في القدر واسكبي عليها الماء حتى تغمرها المياه تمامًا.

اطهِ الدجاج لمدة خمس إلى ست صفارات.

صفي مرق الدجاج باستخدام مصفاة وضعيه في الخلاط.

تحضير مهروس السبانخ.

اسكب هريس السبانخ الرقيق في الخلاط مع مرقة الدجاج واخلطيهم حتى يتجانسوا.

تجنب إضافة الماء العادي لتخفيف القوام لأنه قد لا يكون طعمه جيدًا.

أضف الزبدة المذابة إليها.



6. مهروس السبانخ والبازلاء

سوف تحتاج:

2 كوب بازلاء خضراء طازجة

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

4-5 أكواب من الماء

كيف:

اسلقي البازلاء أثناء طهي السبانخ أيضًا بشكل منفصل. بمجرد طهيها، انقلها إلى منخل خضراوات وشغل عليها القليل من الماء البارد.

ضع الخضار المطبوخة في الخلاط واخلطيها جيدًا.

يمكنك أيضًا استخدام مدقة يدوية.



7. مهروس السبانخ والبطاطا

يمكنك استخدام البطاطا الحلوة أو البطاطا البيضاء لأن كلاهما يضيف الكربوهيدرات التي توفر الطاقة للصغير.

سوف تحتاج:

2 كوب بطاطا حلوة أو بيضاء مفرومة

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

4-5 أكواب من الماء

كيف:

اسلقي السبانخ والبطاطس كل على حدة حتى تصبح طرية وانقلها إلى الخلاط.

أضف بعض الماء واخلط حتى تمتزج البطاطس والسبانخ جيدًا لتشكيل هريس.



8. سبانخ بالعدس

طعم السبانخ رائع مع العدس، ويمكنك استخدام أي عدس تطعمه لطفلك.

لهذه الوصفة، اخترنا بازلاء الحمام، والتي تُعرف أيضًا باسم أرهار أو تور دال في الهند.

سوف تحتاج:

1 كوب بازلاء حمام منظفة

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

4-5 أكواب من الماء

كيف:

اغسل العدس بالكثير من الماء قبل نقله إلى قدر الطبخ أو قدر الضغط. لا تقم بتصريف أي مياه زائدة حيث يمكنك استخدامها أثناء عملية الهرس.

اسلق السبانخ بشكل منفصل وانقل السبانخ المطبوخة إلى الخلاط مع العدس المطبوخ.

امزجهم معًا حتى يختلطوا جيدًا. يحتوي العدس المطبوخ بالفعل على كمية كافية من الماء، ولكن يمكنك سكب المزيد لتقليل قوام التحضير.

9. مهروس السبانخ مع الأرز المسلوق المهروس.

يتناسب الأرز مع هريس السبانخ. تمامًا مثل الموز، يمكن للأرز أن يذوب الطعم المر إلى حد ما للسبانخ، وذلك بفضل محتواه الغني من الكربوهيدرات.

سوف تحتاج:

2 كوب أرز

2 كوب سبانخ طازجة مفرومة

4-5 أكواب من الماء

كيف:

قم بطهي الأرز بالطريقة المعتادة عن طريق سلقه.

أضف بعض الماء الإضافي أثناء عملية الطهي لجعل الأرز أكثر طراوة.

قم بمعالجة السبانخ بالطريقة المعتادة مع هريس السبانخ. اصنع الهريس بشكل منفصل.

انقلي الأرز مع الماء الزائد وهريس السبانخ إلى الخلاط.

اخلطيهم جيدًا لمدة دقيقة إلى دقيقتين بشفرة غير حادة.

اخلطيهم جيدًا وتأكدي من أن الأرز في قطع صغيرة حتى يتمكن الطفل من تناول الطعام دون التعرض لخطر الاختناق.

10. هريس السبانخ مع دقيق الدخن (راجي)

الدخن الإصبع أو الراجي غني بالمعادن مثل الكالسيوم والحديد، والتي توجد بكثرة حتى في السبانخ، مما يجعل هذا المهروس غذاء خارق!

سوف تحتاج:

2 كوب دقيق الدخن

2 كوب سبانخ طازجة ومقطعة

4-5 أكواب من الماء

كيف:

اسلقي دقيق الدخن في قدر الطبخ. أضف المزيد من الماء حتى يسهل المزج لاحقًا.

حرك الخليط واتركه على نار هادئة بمجرد أن يغلي. اطهيه لمدة ثلاث إلى خمس دقائق مع التحريك لمنع حدوث أي تكتلات.

قم بمعالجة السبانخ لعمل هريس ونقلها إلى الخلاط.

أضف عصيدة الدخن التي صنعتها بشكل منفصل إلى الخلاط واخلطها حتى تمتزج جيدًا.

أضف بعض الماء إذا أصبح المزيج كثيفًا جدًا.



من السهل هضم لآلئ الساجو أو سابودانا، وعندما تقترن مع هريس السبانخ، فإنها تقدم طعامًا رائعًا للأطفال من السبانخ.

سوف تحتاج:

2 كوب ساجو بيرل

2 كوب سبانخ طازجة مقطعة

4-5 أكواب من الماء



كيف:

اغلي حبات الساجو حتى تنضج مع طهي السبانخ في نفس الوقت ثم هرسها.

انقل الساغو المطبوخ والماء الزائد إلى الخلاط. أضيفي هريس السبانخ إليه واخلطيه جيدًا لتقسيم حبات الساجو إلى قطع أصغر ، مما يسهل على الطفل تناولها.

أليست هذه الوصفات سهلة حقًا؟ يمكنك الجمع بين الخضار الورقية والأطعمة الأخرى التي يستهلكها طفلك لجعل السبانخ جزءًا لا يتجزأ من النظام الغذائي للطفل.

ملحوظة: أضف الدهون مثل الزيت والزبدة والزبدة المصفاة وغيرها إلى الأطعمة لجعلها كثيفة السعرات الحرارية. يمكنك أيضا بعض التوابل الخفيفة من أجل إدخال نكهات مختلفة.



تركيبات السبانخ لأغذية الأطفال



يمكن دمج السبانخ مع مواد غذائية مثل:

الخضار: يمكنك الجمع بين أي خضار تقريبًا من الجزر إلى الفول مع السبانخ اعتمادًا على عمر الطفل وما يناسبه.

الحبوب والعدس: يركب السبانخ القيمة الغذائية للحبوب والعدس مما يجعلها أكثر فائدة لصحة الطفل.

اللحوم: حتى البالغين يحبون مزيج اللحوم والخضروات مثل السبانخ ، فلماذا لا تدع طفلك يستمتع بهذه النكهة أيضًا.

الفواكه: يتناسب السبانخ جيدًا مع عدد محدود من الفواكه مثل الموز والتفاح والتوت الأزرق. تجنب خلطها بالفواكه ذات العصير مثل المانجو أو الفراولة لأن الخضروات الورقية يمكن أن تشوه مذاقها.

هل يمكن أن يكون طفلي مصابًا بالحساسية من السبانخ؟



السبانخ هي أحد أكثر مسببات الحساسية شيوعًا، ويمكن التخلص من حمض الأكساليك الموجود في الأوراق عند غليها، ولكن تبقى النترات. يمكن أن يؤدي عدم تحمل النترات إلى اضطراب في الدم يسمى ميتهيموغلوبينية الدم، حيث يكون الدم غير قادر على نقل الأكسجين بشكل كافٍ إلى الأنسجة ابدأ بإعطاء أجزاء أصغر من السبانخ وإذا لاحظت أن طفلك يعاني من أي رد فعل ، فتوقف عن تناوله واستشر الطبيب على الفور.

تتشابه أعراض حساسية السبانخ مع ميتهيموغلوبينية الدم، وهذا ما سيظهر لطفلك في مثل هذه المواقف:

خلايا الجلد: طفح جلدي أحمر صغير يتشكل في مجموعات ويكون له حكة شديدة

ألم في البطن: ألم حاد إلى خفيف في البطن. قد يصاب الطفل أيضًا بالإسهال ونوبات متكررة من القيء.

انتفاخ الوجه: يتركز التورم حول الأنف والعينين. تنتفخ الجفون بشدة لدرجة أن الطفل لا يستطيع فتح عينيه بشكل صحيح. حتى عضلات الرقبة يمكن أن تلتهب مما يجعل البلع صعبًا.

ضيق في التنفس: الطفل يتنفس شهقات ويشعر بالاختناق بسبب عضلات الرقبة المنتفخة حول القصبة الهوائية / القصبة الهوائية.

تلون الأصابع باللون الأزرق (خاصة بالنسبة لميتيموغلوبين الدم): سيكون للأصابع بقع زرقاء خاصة حول الأطراف. قد يكون للجسم مسحة مزرقة بشكل عام.

الضعف العام: يشعر الطفل بالنعاس في الغالب ويبدو غير مهتم بشكل غير طبيعي بأي نشاط.

إذا كان لديك أدنى شك بشأن الحساسية أو ميتهيموغلوبينية الدم، فأسرع بطفلك إلى الطبيب.

العناية الطبية العاجلة هي ما يحتاجه الرضيع في مثل هذه الحالات.