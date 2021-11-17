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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"النواب" يناقش الحساب الختامي لموازنتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، الحساب الختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  للعام المالي 2020/2021 ومناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.

وسبق وأعلن النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبلة، الحساب الختامي للموازنة لعام 2020 - 2021؛ وذلك بعد إرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.

وأوضح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحساب الختامي سيكون أولوية لجنة الخطة والموازنة خلال الاجتماعات المقبلة، التي تبدأ يوم الأحد المقبل، على أن يتم إحالة الحساب الختامي إلى الجلسة العامة عقب موافقة اللجنة، تمهيدا لإقراره نهائيا بالجلسة.

نهائيا.. النواب يوافق على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

بعد إقرار مشروع قانون مواجهة الأوبئة.. رفع جلسة النواب لـ 28 نوفمبر

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وعلى أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته أمس، نهائيا "وقوفا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

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