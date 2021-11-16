ورشة عمل حول التشكيل بالأسلاك المعدنية بالمتحف القومي للحضارة

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية ورشة عمل حية يوم الخميس الموافق 25 من نوفمبر 2021، في العاشرة والنصف صباحًا، وذلك لجمهور المتحف من سن 18 سنة فما فوق.

مقتنيات فريدة

وتهدف الورشة إلى تنمية وصقل مختلف المهارات والفنون التشكيلية، من خلال ورشة عمل حول التشكيل بالأسلاك المعدنية، وطرق ربطها بالفن المصري من خلال التطبيق على قطعة أثرية من مقتنياتنا الفريدة بالمتحف.



وخلال الورشة الحية سيتم التعريف بمزايا التشكيل بالمعادن المختلفة، وطرق عمل مجسمات بالأسلاك المعدنية، والأساليب المتبعة في التشكيل، كالثني أو البرم أو التضفير وغيرها، كما سيتم التطرق للأدوات المستخدمة في تصنيع قطع فنية بأقل التكاليف.

تأتي الورشة انطلاقا من دور المتحف القومي للحضارةِ المصريةِ في تقديم رؤية مبتكرة للحضارة المصرية، ودعمه كمركز اتصال عالمي.

