الإمارات.. دبي تبدأ في إصدار إذن دخول لمرات متعددة مدته 5 سنوات

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، البدء بإصدار إذن دخول لمرات متعددة لإمارة دبي مدته خمس سنوات لموظفي الشركات العالمية المتواجدة في الإمارة.

وقال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وفق صحيفة الخليج الإماراتية إن :"هدفنا هو التيسير على المؤسسات وتمكين فرق عملها من التحرك بسرعة وسهولة من وإلى دبي للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض المقامة فيها على مدار العام".

وأكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن التطوير المستمر للأطر المنظمة لبيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز عوامل الجذب والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار، عوامل تؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش في العالم كونها تلبي احتياجات مجتمعها وتستبقها بإجراءات تعين مختلف مكوناته من مؤسسات وأفراد على النجاح والتميز.