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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف الحسيني لـ الرأسمالين والشركات: حطوا فلوس المسئولية المجتمعية في أسوان.. فيديو

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

عرض برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، تقريراً بعنوان، بعد أضرار السيول أهالي أسوان تتساءل.. مين معايا ومين سابني أغرق؟.

 

 وجه الإعلامي يوسف الحسيني، رسالة للمواطنين، قائلا: “إحنا لازم نقف مع أهالينا اللي فى أسوان وقفة صحيحة، حيث أن مؤسسات الدول ستبذل ما بوسعها، ولكن هو فين المسئولية المجتمعية”.

وتابع يوسف الحسيني: “بعض الشركات هتيجي تقول إحنا ياما عملنا ياعم يوسف، هقولك جميل بس دا معناه أنك تتوقف، طب وأسوان فيها نكبة حصلت هناك وسيول أخدت الأخضر واليابس، من أراضي وجدران وبيوت”.

وأشار: “فيه بيت هنصوره بكرا الرملة فيه مالياه بأكثر من متر وربع، الستات والعيال الصغيرة بقوا متشعبطين فى حرف بتاع سرير”، لافتا إلى المحافظة وأجهزة الدولة الان تعمل على هذا الأمر.

وتسأل الإعلامي يوسف الحسيني، معقبا: “اين المسئولية المجتمعية لدي الرأسمالين والشركات المصرية الكبيرة، حطوا الفلوس دي فى أسوان أحسن ما تحطوها فى حاجة تانية، واللي مش هيقف معانا تمام ولكن هنمشي بمبدأ أعرف صاحبك وعلم عليه”.

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