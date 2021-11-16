عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريال أشرف تهزم في ربع نهائي بطولة العالم للكاراتيه

صدى البلد

تعرضت فريال أشرف نجمة منتخب الكاراتيه للهزيمة فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة العالم لط والتى تقام بدبى أمام لاعبة كندا بربع النهائي. 

وستنتظر فريال أشرف مباراة الترضية لحسم موقفها من التتويج بميدالية من عدمه.

وتاهلت فريال أشرف نجمة منتخب الكاراتيه  إلى منافسات ربع نهائى بطولة العالم للكاراتيه، عقب الفوز أمام  نجمة اليونان فى منافسات وزن تحت 68 كجم.

وكانت فريال فازت أمام لاعبة تركيا وتأهلت إلى الدور الثانى، ثم فازت على لاعبة سلوفينيا وتأهلت الى دور الـ 16، قبل أن تتأهل إلى ربع النهائى بالتغلب على لاعبة اليونان.

 

اليونان الكاراتية الدور الثاني ربع نهائي أشرف نجم بطولة العالم

موضوعات متعلقة

نيران صديقة .. منتخب مصر يسجل الهدف الثاني في شباك الجابون

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالتوسيع في حملات التطعيم بـ كورونا

الليرة التركية تسجل هبوطاً قياسياً جديداً أمام الدولار

دراسة: قضاء الآباء وقت أطول مع أطفالهم يغير من بنيتهم الدماغية

تحديث جديد.. تويتر يلغي خاصية التغريدات المختفية

غفرت خيانات فاروق الفيشاوي.. سر إصرار سمية الألفي على الإنجاب رغم إجهاضها 12 مرة

بفضل الجهود المصرية.. انعقاد قمة cop28 في الإمارات| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

بالأسماء.. إصابة 11 مجند أمن مركزي في انقلاب لوري بالإسماعيلية

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يهزم الجابون 2-1 في مباراة تحصيل حاصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في البول وأطعمة تساعد فى علاجه

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

ماذا يحدث عند وضع بصل في غرفة النوم فى زمن إنتشار الفيروسات ؟

فيديو

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

مجنونة ومش محتاجه راجل في حياتي.. تصريحات جرئية لـ سمية الخشاب.. فيديوجراف

بعد إزالة السلم الخرساني.. أهالي المرج يلجأون إلى سلم خشبي لصعود الدائري

بين العصرية والغرابة| سر ملابس محمد رمضان الغريبة .."عرض مستمر"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ