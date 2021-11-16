فريال أشرف تهزم في ربع نهائي بطولة العالم للكاراتيه

تعرضت فريال أشرف نجمة منتخب الكاراتيه للهزيمة فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة العالم لط والتى تقام بدبى أمام لاعبة كندا بربع النهائي.

وستنتظر فريال أشرف مباراة الترضية لحسم موقفها من التتويج بميدالية من عدمه.

وتاهلت فريال أشرف نجمة منتخب الكاراتيه إلى منافسات ربع نهائى بطولة العالم للكاراتيه، عقب الفوز أمام نجمة اليونان فى منافسات وزن تحت 68 كجم.

وكانت فريال فازت أمام لاعبة تركيا وتأهلت إلى الدور الثانى، ثم فازت على لاعبة سلوفينيا وتأهلت الى دور الـ 16، قبل أن تتأهل إلى ربع النهائى بالتغلب على لاعبة اليونان.