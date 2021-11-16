رئيس وزراء اليونان يوجه رسالة تحذير عاجلة إلى تركيا

ناقش رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في برنامج صباح الخير بريطانيا، التهديدات التاريخية من تركيا التي تضر بمصالح اليونان وأوروبا.

وقال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، "تركيا تهدد بفتح البوابات للسماح للمهاجرين بالوصول المجاني إلى أوروبا حيث يتم وضع الجيش اليوناني في حالة تأهب قصوى".

كما حذر ميتسوتاكيس، تركيا من فتح البوابات للسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا.

وكان رئيس الوزراء اليوناني قلقًا بشأن الدول التي تستغل الهجرة لتحقيق مكاسب سياسية خاصة بها، وأشار إلى المملكة المتحدة وفرنسا في تقييم قاتم لمستقبل الاتحاد الأوروبي.

وأكد ميتسوتاكيس، أن مراقبة الحدود البحرية هي دائمًا عملية معقدة للغاية.