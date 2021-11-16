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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وقار الطربوش والعمامة.. شكل المعلم بالمدارس قديما... نوستالجيا

المعلم
المعلم

 

لمدارس زمان حكايات محفورة فى اذهان الاجداد لايمكن ان تنسى ،فكانت المدارس مختلفة عن عصرا الحالى من شكل المبانى و الادوات المستخدمة الى زى المعلم و هيئته ، فكان المعلم سابقا  "سيد" فصله بالانضباط بالمظهر والقول، و كانت هيئته الممميزة تعرف حتى ولو كان مارا بالشارع  فكان الطلاب يتهافتون لالقاء التحية عليه ، بينما ولى الأمر كان مشجعا للمعلم وبدوره الطالب حريصا على عدم مخالفة أى تعليمات توجه له.

 

حيث كان قديما يتميز المعلم ببدلته الوقورة و الطربوش المعتلى رئسه و الدفتر المحمول بين يديه و تتوسطه العصا التى كانت تستخدم لتهذيب المشاغبين بالفصول  ، و كان معلم الازهر يتميز بالزى الازهرى و هو وكان يتألف من غطاء للرأس وهي العمامة وغطاء للجسم والكاكولة والجبة و كان  معلمو اللغة العربية دائما يرتدون الزى الازهرى . 

 

بينما اختلفت ازياء المعلمين حاليا واصبح للمعلم الحرية فى ارتداء ما يشاء فتحول الزى الى القميص و التيشرت و البنطلون  مع تطور العصر ما اطفئ النور على هيئة المعلم القديمة التى ميزها و احبها الاجداد . 

وقد اختلفت ايضا ادوات المعلم فقد تم الاستغناء عن الدفتر بأغلب المدراس ليحل محله التابلت و الهواتف المحمولة ، كما تم الاستغناء عن العصا  و حل محلها استدعاء ولى الامر . 

و حلت السبورة الذكية و اقلام الفلومستر و الاقلام الذكية محل الطباشير الابيض و الملون . 

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السبورة الذكية المعلمين نوستالجيا تعليم المعلم المدرس

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