محاكمة متهم بالشروع في قتل مواطن بسبب خصومة ثأرية بدار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل مواطن بسبب خصومة ثأرية في دار السلام.



عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد.



وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بالشروع في قتل غريمه المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام إثر خصومة ثأرية مسبقة، فبيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري وذخيرة تاليين الوصف "، ونفاذا لمخططه الإجرامي وما انتواه من نية خبيثة للخلاص من خصمه ذهب لمحله فغافله حال كسبه قوت يومه، وما أن ظفر به أطلق العنان ليده لتطلق وابلاً من الاعيرة النارية باستخدام سلاحه متعدد الإطلاق صوب ضحيته، واستطالت إحداهم المجنى عليه، قاصداً من ذلك إزهاق فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أن أثر جرحه قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.



وأضاف أمر الإحالة إحراز المتهم سلاحًا ناريا "بندقية آلي"، مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه بالإضافة إلى ذخائر نارية مما تستخدم علي السلاح الناري.