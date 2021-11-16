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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفلة أسوانية: رسوماتي باظت بسبب السيول وعايزة بيت جديد..فيديو

أسوان
أسوان

أجرى الإعلامي يوسف الحسيني، حوارات مع مجموعة من أهالي محافظة أسوان الذين تضررت منازلهم بسبب السيول وموجة الطقس السيئ.

 

 وقالت طفلة أسوانية، في حوارها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج “ التاسعة  ”المذاع على قناة  “الأولى الفضائية ”، :"  انا عندي 9 سنوات  وعايزة أطلع رسامة لأني احب الرسم"، مضيفا:" رسوماتي باظت من مياه السيول  وعايزة بيت جديد لأن منزلنا تضرر من السيول ".

 

ومن جانبها قالت إحدى أهالي أسوان :" تفاجأنا بهطول أمطار غزيرة وسيول ودخلت المياه إلى منازلنا، ومنسوب المياه ارتفع كثيرا ".

 

وتابعت المواطنة: "إحنا عايزين مسكن واصبحنا بلا مأوى حاليا بسبب تضرر المنزل من الأمطار والسيول".

أسوان السيول الامطار يوسف الحسيني اخبار التوك شو

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