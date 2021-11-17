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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ابراج
ابراج

برج العقرب من مواليد الأبراج المائية، التي تتسم بالغموض وتختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.. 

 أسرار شخصية مواليد يوم 17 نوفمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

 

علم الأرقام 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقاً لعلم الأرقام إذا كنت مولوداً في يوم 17 نوفمبر، فإن ذلك يعني في علم الأرقام.. أنك محدد وعنيد، وأنت أيضًا مبتكر وتتمتع بروح استقلالية.. كما أنك بحاجة دائمًا لإثبات نفسك، لكنك انفعالي وتميل لفرض قوانينك.

 

نصيحة الأبراج
 

 نصيحة: في هذا الوقت تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضاً للحيرة والتردد.. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

 

حظك هذا الأسبوع برج العقرب على الصعيد المهني

مهنياً: القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.


حظك هذا الأسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي

 

عاطفيا واجتماعيا: تنجح اليوم في أن تقترب ممن تحب وتحقق أيضا ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك. 
 

الأبراج المائية مواليد الأبراج المائية تاريخ الميلاد خبيرة الابراج عبير فؤاد مولودا في يوم 17 نوفمبر

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